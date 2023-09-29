Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten tahsil ettiği paraları çalan Meryem Selvi teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Özkılıç zanlının “müstahdem tarafından sirkat” ve “evrak sahteleme” suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı. Polis memuru 13 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri tarafından personelleri olan Meryem Selvi’nin hırsızlık yaptığına dair şikayet yapıldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 2023 yılı içerisinde, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığına ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle sahte evrak düzenlediğine dair tespitte bulunduklarını belirtti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 16 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul edip, birçok işletmeden toplamda yaklaşık 300 bin TL zimmetine geçirdiğini söylediğini aktardı. Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri sahibinin tekrar polise gelerek, zanlının şirkete borcu olan şahıslardan aldığı 67 bin TL parayı da çaldığına dair şikayetçi olduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ş ana kadar çaldığı para miktarının 156 bin TL olduğunu ancak henüz incelenen evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.