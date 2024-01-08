Hırsızlık zanlısının kaldığı otel odasında arama yapıldı

06.01.2024 tarihinde, 08.30-09.25 saatleri arasında, Gazimağusa'da, Karakol Mahallesi, Remzi Göğüs Sokak üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden, çanta içerisinde muhafaza edilen; 700 Dolar, 1300 Euro, 14000 TL nakit para ile iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kredi kartı çalınmıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-33) tutuklandı.

Zanlının kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada, toplam 17,700 TL, 27 Dolar ve 5 STG nakit para, sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ve miktarı henüz tespit edilemeyen kağıt parçaları ile çalmış olduğu paralarla bir mağazadan satın almış olduğu 16,350.50 TL değerinde (550 Euro karşılığı) muhtelif ayakkabı ve kıyafetler tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Ayrıca olay yeri civarında yapılan aramada çalınan paraların muhafaza edildiği çanta, kimlik, kredi kartları ve sürüş ehliyeti bulunarak emare olarak alındı.

Polisin soruşturması sürüyor