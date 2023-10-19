Hırsızlıkla Suçlanan Karı-Koca Tutuksuz Yargılanacak

Minareliköy’de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Rouzbeh Mohammadreza’nın ardından eşi Shahrbanoo Shahrıary de yakalandı. Karı-koca zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 1 Ekim 2023 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Supermarkete alıveriş için giden faili meçhul bir şahısların kozmetik reyonunda satışa sunuluna 362 TL değerinde Neutrogena marka yaşlanma karşıtı gece serumunu ve mutfak reyonunda satışa sunulan 126 TL değerindeki yemek spatulasını, 152 TL değerindeki bıçak setini market kasasından ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak, çaldıklarını söyledi. Polis, olayın 9 Ekim tarihinde bildirildiğini, Rouzbeh Shahsavarı ve Shahrbanoo Shahrıary bahse konu ürünleri çantalarına koydukları ve kasa geldiklerinde ödemeden marketten çıkıp, ZUA 084 plakalı araç ile olay yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, 10 Ekim tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ve zanlıların aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, Rouzbeh Mohammadreza’nın 17 Ekim 2023 tarihinde ise Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının sorgulandığını, söz konusu suçları eşi Shahrbanoo Shahrıary ile birlikte işlediğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, Shahrbanoo Shahrıary’nin ise 18 Ekim’de yakalandığını söyledi. Polis memuru, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlıların İskele bölgesinde bulunan evlerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını açıkladı. Kuşak, zanlı Shahrbanoo Shahrıary’nin ifadesinde, annesinin İran’a giderken aranan emareleri valizi ile birlikte götürdüğünü söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, İran uyruklu zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)