Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucudan yakalandı, kaçak çıktı

(Kamalı Haber) - Girne'de “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak mahkeme emri ile yapılan aramada evde kalmakta olan zanlı Funke Grace Jacob’un tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Konu evde ayrıca ülkede kaçak olarak kaldıkları tespit edilen zanlılar Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo da tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 1 Eylül 2023 tarihinde 21:30-22:00 saatleri arasında Girne'de Twin Tower apartmanı No:13 adresindeki ikametgahta, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli bir Polis ekibi tarafından yürütülmekte olan “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak mahkeme emri ile yapılan aramada; aynı adreste sakin zanlı Funke Grace Jacob’un yatak odası içerisinde üzerinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, 1 adet plastik öğütücü ve ikametgahın salon kısmında folyo kağıt içerisinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklandığını yapmış olduğu beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti. Polis söz konusu evde zanlı ile birlikte kalan ve ülkede kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo’nun da suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.