Hırsızlıktan iki kişi tutuklandı

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgahtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri’nin 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Girne’de, müşteki E. A.’ya ait dairenin balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet gitar ve kot ceket çalınması olayına methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların yeni tutuklandıklarını vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)

15/02/2020 13:10