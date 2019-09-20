Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu anlaşıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazar’ın soyulması ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Osamor Kennedy, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlının “Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-10 Eylül 2019 tarihlerinde 02.15.-06.15 Saatleri arasında Özker Özgür Caddesi No-40 K/Kaymaklı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli işyerine içerisine giren zanlının iş yeri içerisinden muhtelif markalarda kıyafet, nakit para ve elektrikli aletleri sirkat ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının 3 bin 200 TL para sirkat ettiğini söyledi. Sakallı, zanlının KKTC’de 2016 yılından beri ikamet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi. (Kamalı Haber)

20/09/2019 15:33