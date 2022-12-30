Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı

Gazimağusa’da bir evin balkonundan 1,500 TL değerindeki scooteri sirkat eden C.B.U., mahkemeye çıkarıldı.

Polis tarafından 30 Eylül’den beridir KKTC’de izinsiz olduğu tespit edilen C.B.U., işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere 90 gün süresince cezaevine gönderildi.

Bugünkü Yargıç Jale Ergüden huzurunda görüşülen duruşmada, zanlıyı sokak içerisinde yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptığı sırada suç üstü tespit ettiğini söyleyen meselenin tahkikat memuru Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görev yapan polis memuru Gökhan Kol, 29 Aralık’ta saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kuğulu Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın balkonuna izinsiz girdiğini ve balkon içerisindeki masa üzerinde bulunan 100 TL değerindeki 3 adet kahve fincanını kırdıktan sonra, 1,500 TL değerindeki scooteri sirkat ettiğini anlattı.

Kol, mahkemeden zanlıyı cezaevine göndermesini talep etti.

Kararını açıklayan Yargıç Jale Ergüden, zanlıyı yargılanıncaya değin, her ne şartlar altında olursa olsun 90 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi. (MHA)

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30/12/2022 17:50