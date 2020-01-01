Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.

Hırvatistan'ın, "Zorlu Bir Dünyada Güçlü Bir Avrupa" sloganı ile yürüteceği dönem başkanlığı süresince, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun yanı sıra AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin belirlenmesi ve İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) gibi önemli kararların alınması bekleniyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, ülkesinin dönem başkanlığı süresince AB'yi büyüyen, vatandaşlarını koruyan, birbirine bağlı, yakın çevresi ve küresel anlamda açık ve iddialı bir birlik haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

Dönem Başkanlığını, AB'ye üye olduktan altı yıl sonra devralan Hırvatistan, görevi 30 Haziran'da Almanya'ya devredecek.

01/01/2020 14:24