Hırvatistan çeyrek finalde

Hırvatistan, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, Japonya'yı penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetti. TRT 1, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den izleyiciyle buluşan maçta Hırvatistan turlayan taraf oldu.

Penaltılar sonucu Japonya'yı 4-2 ile geçen Hırvatlar, çeyrek final biletini aldı.

Japonya maça; Gonda; Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Ito, Kamada, Doan; Maeda ilk 11'iyle başladı.

Hırvatistan ise sahaya; Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic 11'iyle çıktı.

Japonya, 43. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, 55'te Ivan Perisic'in kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Maçın normal süresinin 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasıyla uzatma devrelerine geçildi.

İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Japonya'da Minamino, Mitoma, Yoshida'nın atışlarını Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kurtarırken, Asano topu ağlarla buluşturdu.

Hırvatistan'da ise Vlasic, Brozovic, Pasalic atışlarını gole çevirirken, Livaja direğe takıldı. Hırvatistan, penaltılarda Japonya'ya 3-1'lük üstünlük sağladı.

Seri penaltı atışları sonucunda Hırvatistan, Japonya'yı toplam skor olarak 4-2 ile geçti ve çeyrek finale yükseldi.

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05/12/2022 20:03