Hırvatistan, EURO 2024 elemelerine tatsız başladı: Türkiye maçı öncesi sakatlık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri ilk maçında, Milli Takımımızın grubunda yer alan Hırvatistan, sahasında Galler ile berabere kaldı.

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26/03/2023

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Hırvatistan, EURO 2024 elemelerine tatsız başladı: Türkiye maçı öncesi sakatlık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Galler ile karşılaştı. 

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. 

Maçta goller; 28. dakikada Kramaric ve 90. dakikada Broadhead'ten geldi. 

Hırvat Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında salı günü Bursa'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak. 

Livaja şüpheli 

3 gün sonra karşılaşacağımız Hırvatistan'ın forveti Livaja, Galler maçında aldığı darbeyle sakatlanarak oyundan çıktı.

53. dakikada oyundan alınan oyuncunun Türkiye maçına yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil. 

26/03/2023 10:41
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TAGS: Hırvatistan, EURO 2024,
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