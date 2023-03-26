Hırvatistan, EURO 2024 elemelerine tatsız başladı: Türkiye maçı öncesi sakatlık
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri ilk maçında, Milli Takımımızın grubunda yer alan Hırvatistan, sahasında Galler ile berabere kaldı.
26/03/2023
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Galler ile karşılaştı.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçta goller; 28. dakikada Kramaric ve 90. dakikada Broadhead'ten geldi.
Hırvat Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında salı günü Bursa'da A Milli Takımımız ile karşılaşacak.
Livaja şüpheli
3 gün sonra karşılaşacağımız Hırvatistan'ın forveti Livaja, Galler maçında aldığı darbeyle sakatlanarak oyundan çıktı.
53. dakikada oyundan alınan oyuncunun Türkiye maçına yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil.