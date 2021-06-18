Hırvatistan ile Çekya puanları paylaştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Çekya karşılaştı.

Çekya, 35. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hırvat stoper Dejan Lovren, ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Patrik Schick'in yüzüne dirsekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi.

Schick, 37. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak turnuvadaki 3. golüne imza attı ve Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan, 47. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, uzak direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci maçlar sonunda Çekya, puanını 4 yaparken Hırvatistan ilk puanını aldı.

2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.

Stat: Hampden Park

Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic (Dk. 87 Marcelo Brozovic), Perisic, Kramaric (Dk. 62 Nikola Vlasic), Brekalo (Dk. 46 Luka Ivanusec), Rebic (Dk. 46 Bruno Petkovic)

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes (Dk. 63 Alex Kral), Soucek, Masopust (Dk. 63 Adam Hlozek), Darida (Dk. 87 Antonin Barak), Jankto (Dk. 74 Petr Sevcik), Schick (Dk. 75 Michal Krmencik).

Goller: Dk. 37 Patrik Schick, (Çekya), Dk. 47 Ivan Perisic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 35 Dejan Lovren, (Hırvatistan), Dk. 50 Lukas Masopust, Dk. 82 Jan Boril, Dk. 90+3 Adam Hlozek (Çekya)

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18/06/2021 22:25