Hırvatistan ile Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk randevusu

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada yarın karşılaşacak.

ads ads ads ads
26/11/2022

ads
Hırvatistan ile Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk randevusu

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.

26/11/2022 10:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hırvatistan
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.