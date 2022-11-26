Hırvatistan ile Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk randevusu
Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada yarın karşılaşacak.
26/11/2022
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak.
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.
Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.