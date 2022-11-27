Hırvatistan, Kanada'yı kupanın dışına itti

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada, Dünya Kupası 2022'ye veda etti.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçta Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı. Karşılaşma; TRT1, TRT4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den izleyiciyle buluştu.

Hırvatistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatistan'ın golleri 36 ve 70'te Andrej Kramaric, 44'te Marko Livaja ile 90+4'te Lovro Majer'den geldi. Kanada'nın tek sayısını ise 2. dakikada Alphonso Davies kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. İkinci maçların ardından grupta puan alamayan Kanada, FIFA Dünya Kupası'na veda etti.

Maçtan öne çıkanlar

Hırvatistan maça; Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric 11'iyle başladı.

Kanada ise sahaya; Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Davies, Buchanan, Larin, David 11'iyle çıktı.

Atiba Hutchinson tarihe geçti

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesinin FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile karşılaştığı mücadelede milli formayla 100. kez sahaya çıktı.

39 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Kanada formasıyla 100 maça çıkan ilk oyuncu unvanının sahibi oldu.

Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı! Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanada, 2. dakikada Alphonso Davies'in kafa vuruşu sonrası 1-0 öne geçti.

Hırvatistan, 36. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle Kanada karşısında eşitliği yakaladı: 1-1.

Hırvatlar geri dönüyor! Dakika 44, bu kez sahnede Marko Livaja var. Skor şimdi 2-1.

Maçın ilk yarısı Hırvatistan'ın Kanada karşısında 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hırvatistan, 54. dakikada Kramaric ile gole çok yaklaştı. Eski Sivassporlu kaleci Milan Borjan, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Kanada, 56. dakikada Jonathan David ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Etkili şutu Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kornere çeldi.

Andrej Karamaric bir kez daha sahnede! Hırvatistan, 70'te skoru 3-1'e getirdi.

Atakaş Hatayspor'da forma giyen savunma oyuncusu Sam Adekugbe, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Kanada savunmasında Kamal Miller'ın büyük hatası! Hırvatistan, 90+4'te Lovro Majer'in attığı golle skoru 4-1 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Kanada FIFA Dünya Kupası 2022'ye grup aşamasında veda etti.

Grubun son maçlarında Fas ile Kanada, Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya gelecek.

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27/11/2022 20:17