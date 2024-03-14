Hırvatistan Meclisi feshedildi

Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi üzerine yapılan oylama sonrası feshedildi.

Başkent Zagreb'de bulunan Meclis binasında düzenlenen oturumda, Meclisin feshedilmesi oylandı.

151 sandalyeli Mecliste oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullandı.

Hırvatistan'da en son 5 Temmuz 2020'de yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

Seçimlerin, Meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.