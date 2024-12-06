Hırvatistan Meclisinde yapılan oylamada Başbakan Plenkovic hükümetine güvenoyu

Hırvatistan'da muhalefetin talebi üzerine ülke meclisinde yapılan oylamada Başbakan Andrej Plenkovic hükümeti güvenoyu aldı.

Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Vili Beros'un, 15 Kasım'da "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından muhalefet kanadının talebi üzerine Plenkovic kabinesi için güven oylaması yapıldı.

Hırvatistan Meclisinde yapılan oylamada 76 milletvekili Plenkovic hükümetine "güvendiğini" belirtirken, 64 milletvekili karşıt görüş bildirdi.

Mecliste ayrıca Irena Hrstic de oy çokluğuyla yeni Sağlık Bakanı olarak seçildi.

Plenkovic, güvenoyu almasının ardından yaptığı açıklamada, mecliste çoğunluğun istikrarlı olduğunu ve bugünkü sonucu beklediğini söyledi.