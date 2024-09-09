Hırvatistan tek golle 3 puanı aldı

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadeleler devam ediyor. A Ligi’nde Hırvatistan ile Polonya karşılaştı.

Mücadele 1-0 Hırvatistan lehine sona erdi. Galibiyet golü, 52. dakikada Luka Modric'ten geldi.

Hırvatistan’da Fenerbahçe oyuncusu Dominik Livakovic maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bir diğer Fenerbahçe oyuncusu Sebastian Szymanski maça ilk 11’de başladı ve 86 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İlk yenilgisini tadan Polonya ise 2 maç sonunda 3 puanda kaldı.