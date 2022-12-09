Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında normal süresi 0-0, uzatma devreleri ise 1-1 sona eren maçta Hırvatistan, penaltılar sonucu Brezilya'yı toplam skorda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. TRT1, TRT 4K, trtspor.com.tr'den naklen yayınlanan ve karşılaşmada Hırvatistan, penaltılar sonucu Brezilya'yı 5-3 ile geçti ve yarı finale yükseldi.Hırvatistan maça; Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic ilk 11'iyle başladı.Brezilya ise sahaya; Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison 11'iyle çıktı.Her iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı.Maçta uzatma devrelerine gidildi.Neymar, 105. dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Neymar, bu golle 77 gole ulaşarak Pele'ye ait olan Brezilya Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.Hırvatistan, 117'de Petkovic'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Maç penaltılara gitti.Penaltılarda Brezilya'ya 4-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

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09/12/2022 20:05