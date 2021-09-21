Hırvatistan'da kim olduğunu hatırlamayan bir kadın bulundu

Hırvatistan'da polis ekipleri günler önce bulunan, kim olduğunu hatırlamayan ve "mükemmel derecede" İngilizce konuşan kadının kimliğini teşhis etmeye çalışıyor.

60 yaşlarındaki kadın ilk kez 12 Eylül'de turizmle ünlü Krk Adası'na bağlı Soline adlı köyün yakınlarında bir balıkçı tarafından görüldü. Ancak kayalıkta oturan kadının bulunduğu yere ulaşmak epey zordu.

CNN International'ın aktardığına göre balıkçının temasa geçtiği kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Ekip, kadının yanına gidebilmek için bir yerden sonra araçlarını bırakıp 3 kilometre boyunca yürümek zorunda kaldı.

Bölgede yaşayan bir kişi, kadının bulunduğu yeri şöyle tarif etti:

Orada olması çok garip. Son derece keskin kayaların olduğu bir yer. Bu kayalar ayakkabılarınızın altını bir jilet gibi kesebilir.

Adı açıklanmayan bölge sakini, söz konusu bölgeye yaban domuzları ve ayılar haricinde başka hiç kimsenin gitmediğini söyledi:

Normal bir insan oraya yüzemez.

Yüzüyle vücudunda kesik ve morluklar bulunan kadının susuz kaldığı görüldü. Kurtarma ekibi şu açıklamayı yaptı:

Kadın çok zayıflamıştı. Birkaç yudum su içebildi. Yürüyemediği için onu sedyeyle hastaneye naklettik.

Nereden geldiği bilinmeyen ve kayalıklarda birkaç gece geçiren kadının üzerinde herhangi bir belge veya cep telefonu bulunamadı.

Polis ekipleri kadının fotoğraflarını dağıtarak tanıdıklarına ulaşmaya çalışıyor. Bazı görevliler de kadının fotoğrafıyla tatil yerlerinde soruşturma yürütüyor.

Independent Türkçe, CNN International, Guardian Derleyen: Uğurcan Yıldız

Bu habere tepkiniz:



21/09/2021 15:56