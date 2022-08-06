Hırvatistan'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan'ın Brezincki Hum yakınlarındaki otoyolda Polonya plakalı bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kazanın meydana geldiği alanın trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, otobüsün Bosna Hersek'e gittiği, kazaya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi.

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06/08/2022 17:02