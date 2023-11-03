Hırvatistan'dan Avusturya'ya giden küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

ads ads ads ads
03/11/2023

ads
Hırvatistan'dan Avusturya'ya giden küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Hırvatistan'dan Avusturya'nın Salzburg kentine giden küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'da polis, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den havalanan "Cirrus SR20" tipi küçük uçağın, 2 saat sonra Salzburg'un Lintsching bölgesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını belirten polis, kimlik tespitinin henüz yapılamadığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydetti.

03/11/2023 18:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hırvatistan, Avusturya’
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.