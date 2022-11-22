Hırvatistan'ın Istra Yarımadası'nda etkili olan yağış sele neden oldu

Hırvatistan'ın Istra Yarımadası'nda etkili olan sağanağın yol açtığı sel nedeniyle birçok ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ads ads ads ads
22/11/2022

ads
Hırvatistan'ın Istra Yarımadası'nda etkili olan yağış sele neden oldu

Hırvatistan'ın Istra Yarımadası'nda etkili olan sağanağın yol açtığı sel nedeniyle birçok ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yarımadada bulunan kentlerde yağışın hayatı olumsuz etkilediği ve sağanak nedeniyle ağaçların devrildiği, trafiğin aksadığı ve görüş mesafesinin azaldığı aktarıldı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle denizin taşması sonucu meydana gelen selde Rovinj kentindeki tarihi meydanları su bastığı ve birçok ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca birçok aracın da su altında kaldığı kaydedildi.

Bölge ülkeleri Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk'ta yaşanan sel nedeniyle toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

22/11/2022 14:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Sel, Sırbistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.