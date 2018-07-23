HİSAR projesinde yeni testler yapılacak

Hisar Projeleri hızla devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri proje kapsamında yeni yapılacak atışlı testler için planlanan bölgeye ait koordinat bilgilerini ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı. Testler 23 Temmuz – 17 Ağustos tarihlerinde Ankara Şereflikoçhisar ve Aksaray bölgelerinde yapılacak. TSK, bildiride belirtilen tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğunu duyurdu. Testlerde atış yüksekliği 14.000 feet olarak belirtildi.

Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri 22 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirmişti.

Yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı

Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden HİSAR Projesinde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.

Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi olan Balistik Test Füzesi atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmiş ve füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılmış, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı