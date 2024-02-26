Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu yapılacak

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneğinin düzenlediği 11. Hisarköy Orkide Festivali 2-3 Mart tarihlerinde köy merkezinde yapılacak.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada, Festivalin amacının Kıbrıs’ın endemiklerinden orkidelerin bölgedeki çeşitliliğini göstererek, halkın bilinçlenmesini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Festival 2 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da orkideler diyarında yürüyüşle başlayacak, gün boyu folklar gösterileri düzenlenecek, el sanatları ve yiyecek stantlarında satışlar yapılacak. Festivalin ilk gününde saat 15.15’te Grup Otantik konseri yer alacak.

Festivalin ikinci gününü olan pazar günü stantlar saat 09.00’da açılacak, 10.00’da orkideler diyarında yürüyüş yapılacak, 11.30’da Şeniz Akşahinler ve Ayhan Nurten Kula şiir dinletisi sunacak. Folklor gösterilerinin ardından 13.30’da ise Naftalinli Bohça Defilesi ile naftalin kokulu dolaplardan çıkan gelinlik, nişan kıyafetleri ve abiyeler defilede sergilenerek gelecek nesillere aktarılacak. Ardından Grup Baria konseri ile festival son bulacak.

Gün boyunca köy kadın kursu binasında el emekleri sergilenecek.