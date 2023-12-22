Hisense Kıbrıs'ta Yepyeni Bir Mağaza ile Tüketicilerle Buluşuyor

Adamızın tanınmış markası Asel Group, müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi ve üstün hizmetle ulaşmayı amaçlayarak Lefkoşa’nın kalbi Dereboyu’ nda yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanlar, değerli meclis üyeleri, Hisense Çin, Avrupa ve Türkiye Yetkilileri ve değerli misafirlerimizin de katılımıyla Yeni Bir Mağaza Açılışını Gururla Duyuruyor. Global teknoloji lideri Hisense bu konsept mağaza ile Kıbrıs’taki güçlü varlığını pekiştirmeyi ve Kıbrıs Halkına en üst düzey teknolojik deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu önemli adım, Asel Group'un müşteri odaklı stratejisini güçlendirmeyi ve halkımıza daha fazla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yeni mağaza, geniş bir ürün yelpazesiyle birlikte müşterilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Asel Group Yönetim Kurulu Başkanı Atay Cafer ÜREL konuşmasında "Yeni mağazamızın açılışı, müşterilerimize daha yakın olma ve onlara kaliteli ürünlerimizi daha etkin bir şekilde sunma vizyonumuzun bir parçası olduğunu dile getirdi. Asel Group olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve ülkemize değer katmayı önemsiyoruz. Bu yeni mağaza, bu hedeflere ulaşmamızda bir adım daha ileriye gitmemize olanak sağlayacak" dedi.

Yeni mağaza, Hisense'in yenilikçi ürün portföyünü ve kalitesini vurgulayarak, teknoloji dünyasında çığır açan ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR ve Başbakanımız Ünal ÜSTEL'in de bu açılışta özel konuşmalar yaptılar ve etkinliğe katılanları selamlayarak, teknoloji ve ekonominin bir araya geldiği bu önemli anı paylaştılar.

Hisense Doğu Avrupa Satış ve Pazarlama Müdürü Mihai Matei, "Bu açılışın , Hisense markasının küresel arenadaki gücünü vurgulayan bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’taki varlığımızı güçlendirerek, tüketicilere en son teknolojik yenilikleri sunmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca Tüm tüketicilerimizi bu unutulmaz günde aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Hisense Kıbrıs mağazası, şirketin yenilikçi ve kaliteli ürün portföyünü tüketicilere daha kolay erişilebilir kılmayı hedefliyor. Mağazada, televizyonlardan beyaz eşyalara, klima sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Tüm bu ürünler, Hisense'in yüksek kalite standartları ve son teknoloji yenilikleriyle donatılmış durumundadır.

Açılışamıza özel mağazada özel indirimlerden yararlanmak ve tüm teknoloji tutkunlarını Hisense'in güçlü teknoloji mirasını deneyimlemek için mağazamıza davet ediyoruz.

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