Hisseli ara satışında zanlının suç ortağı komşusu tutuklandı

Hisseli arasının tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan Felestin Çalışkan’ın suç ortağı olan komşusu Mehmet Songuç tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özakın zanlının “Evrak Sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, şu anda tutuklu bulunan Felestin Çalışkan’ın 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi. Polis, Çalışkan’ın sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, Feletin Çalışkan’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı Mehmet Songuç’un tespit edildiğini açıkladı. Polis, Songuç’un komşusu olan Felestin Çalışkan’ın sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Soruşturma amaçlı tutuklu bulunan Çalışkan’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair iddialar üzerine bu yönde de soruşturma yapıldığını kaydeden polis, doktor kontrollerinin sürdüğünü söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)