Hisseli tarla satışı olayında suç ortağı bir kişi tutuklandı

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03/09/2023

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Hisseli tarla satışı olayında suç ortağı bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, hisseli tarlanın evrak sahtelenerek satılması olayındasuç ortağı olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 19 Temmuz’da, Lefkoşa’da, F.Ç.(K-50) tarafından, hisseli olup tamamının kendisinin olmayan, Değirmenlik’teki tarlanın, düzenlenen sahte vekaletname ile satılması olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, suç ortağı olarak tespit edilen M.S.(E-60) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

03/09/2023 10:29
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TAGS: hisseli trarla, suç,
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