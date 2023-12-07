Hitachi Masters Cup da heyecan artıyor
07/12/2023
2023 Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan çekişmeli çeyrek final ve yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde günün maçları ve sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Vera Gazi - Servet Tel 6/1 6/1
Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş 7/5 6/2
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Ekin Karasu - Sahil Ece Yerebakan 4/6 6/3 10/4
Almira Akşahin - Kayra Yüceer 1/6 3/6
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat – Bora Erin 6/0 4/6 12/10
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Mustafa Zorba – Aras Çelik 6/0 6/0