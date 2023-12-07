Hitachi Masters Cup da heyecan artıyor

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07/12/2023

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Hitachi Masters Cup da heyecan artıyor


 

2023 Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan çekişmeli çeyrek final ve yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor.

Hitachi Masters Cup kategorilerinde günün maçları ve sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Vera Gazi - Servet Tel                                               6/1 6/1

Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş                7/5 6/2

12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen              1/6 0/6

16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Ekin Karasu - Sahil Ece Yerebakan                        4/6 6/3 10/4

Almira Akşahin - Kayra Yüceer                               1/6 3/6

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Akay Ali Sağkanat – Bora Erin                                6/0 4/6 12/10

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

            Mustafa Zorba – Aras Çelik                                     6/0 6/0

           

07/12/2023 09:14
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TAGS: Hitachi Masters Cup,
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