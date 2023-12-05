Hitachi Masters Cup devam ediyor
05/12/2023
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Beren Pilli - Anastasiia Elshina 1/6 1/6
Mania Bagheri - Melin Akçın 3/6 3/6
10 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Alexandr Konev - Emre Aleks Kural 5/7 1/6
Aren Yumurtacıoğlu - Çağ Refikoğlu 1/6 0/6
14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/0 6/1
Girne Umut Yerebakan - Emine Karagözlü 6/1 6/1
Vera Gazi - Nehir Gürses 6/1 6/0
Enra Çakartaş - Dinara Yorgancı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Devin Bedevi - Rüzgar Vural 0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 6/4 6/1
Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/0