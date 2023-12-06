Hitachi Masters Cup Karşılaşmaları

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06/12/2023

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Hitachi Masters Cup Karşılaşmaları


Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. 

Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan günün maçları ve sonuçlar şu şekilde;

 

10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Anastasiia Elshina - Melin Akçın                            6/1 6/0

Mania Bagheri – Sahra Sevgi Sofu             6/1 6/1

 

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Kaya Halkseven – Aras Çelik                                  6/4 5/7 10/8    

 

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final 

            Akay Ali Sağkanat – Kaan Dönmez                        2/6 4/6

            Aaron Flamson – Enver Ada Gencel                      3/6 6/2

 

06/12/2023 11:18
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TAGS: Hitachi Masters Cup, haber
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