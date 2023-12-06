Hitachi Masters Cup Karşılaşmaları

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.

Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan günün maçları ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Anastasiia Elshina - Melin Akçın 6/1 6/0

Mania Bagheri – Sahra Sevgi Sofu 6/1 6/1

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Kaya Halkseven – Aras Çelik 6/4 5/7 10/8

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat – Kaan Dönmez 2/6 4/6

Aaron Flamson – Enver Ada Gencel 3/6 6/2