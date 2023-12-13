Hitachi Masters Cup Tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup 2023 kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ile şampiyonlar belirlendi. Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan final maçları ile alınan sonuçlar ve kategorilerdeki oluşan sıralamalar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Melin Akçın – Beren Pilli 0/6 3/6

Anastasiia Elshina – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0

10 YAŞ ERKEKLER - Final

Poyraz Vural - Çağ Refikoğlu 5/7 2/6

12 YAŞ KIZLAR – Final

Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 7/5 6/0

12 YAŞ ERKEKLER - Final

Devin Bedevi - Deniz Hüseyin Önen 6/0 6/2

14 YAŞ KIZLAR –Final

Almira Akşahin - Vera Gazi 6/1 7/5

14 YAŞ ERKEKLER - Final

Rüzgar Vural - Asım Aras Astan 2/6 5/7

16 YAŞ KIZLAR – Final

Ekin Karasu – Kayra Yüceer 3/6 1/6

16 YAŞ ERKEKLER – Final

Kaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat 6/7 7/6 6/10

13+ BÜYÜK ERKEKLER – Final

Mustafa Zorba – Turgay Hıdıroğlu W.O.(Mustafa Zorba)

HITACHI MASTERS CUP 2023 SIRALAMALARI

10 YAŞ KIZLAR:

1. Anastasiia Elshina / 2. Melin Akçın

10 YAŞ ERKEKLER:

1. Çağ Refikoğlu / 2. Poyraz Vural

12 YAŞ KIZLAR:

1. Girne Umut Yerebakan 2. Vera Gazi

12 YAŞ ERKEKLER:

1. Devin Bedevi / 2. Deniz Hüseyin Önen

14 YAŞ KIZLAR:

1. Almira Akşahin / 2. Vera Gazi

14 YAŞ ERKEKLER:

1. Asım Aras Astan / 2. Rüzgar Vural

16 YAŞ KIZLAR:

1. Kayra Yüceer / 2. Ekin Karasu

16 YAŞ ERKEKLER:

1. Akay Ali Sağkanat / 2. Kaya Halkseven

13+ BÜYÜK ERKEKLER:

1. Mustafa Zorba / 2. Turgay Hıdıroğlu