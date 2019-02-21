Hitler'e Sadakat Maaşı iddiası tartışma yarattı

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 74 yıl sonra Belçika'da bir grup kişinin Almanya hükümetinden, Nazi Almanyası döneminde verilen Hitler'e Sadakat Maaşı almaya devam ettiği iddiası tartışma yarattı.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre ülkedeki 27 Belçika vatandaşının, Nazi Almanyasılideri Adolf Hitler'e sadık olduğu gerekçesiyle bağlanan Hitler'e Sadakat Maaşı'nı almaya devam ettikleri belirtildi. Flemenkçe yayın yapan De Morgen gazetesinde yer alan haberde maaşların 425 avro ila 1275 avro arasında değiştiği bilgilerine yer verildi.

İddiaya göre Belçika'da bu maaşı alan kişiler ülkenin Almanca konuşan ve Almanya ile sınırı olan bölgesinde yaşıyor.

Almanya hükümeti Belçika medyasında çıkan haberleri yalanladı. Almanya Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belçika'da yaşayan 18 kişiye savaş tazminatı kapsamında düzenli aralıklarla ödeme yapıldığı ve Hitler'e Sadakat Maaşı verilmediği söylendi.

Hitler'e Sadakat Maaşı, Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler'e bağlılığını, sadakatini ve itaatini belirten kişilere verilen maaş türüydü.

Belçika'nın işgali sebebiyle Almanya'da çalışmaya zorlanan Belçika vatandaşlarına savaş tazminatı kapsamında ayda 50 avroluk ödeme yapıldı. Haberde bu ödemenin dışında Belçika'da 27 kişinin herhangi bir vergi kesintisi yaşamaksızın Hitler'e Sadakat Maaşı'nı düzenli olarak aldığı belirtildi.

Belçikalı milletvekilleri ödenek iddiaları ile ilgili Alman hükümet yetkilileri ile görüşmeye karar verdi.

2015 yılında, İspanyol diktatör Francisco Franco'nun kendisine İspanya İç Savaşı'nı kazanmasında yardımcı olan Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin isteği doğrultusunda Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'na karşı savaşması için 1941 yılında kurduğu asker birimi Mavi Tümen'de görev yapan kişilere de Almanya tarafından 100 bin avro para verildiği ortaya çıkmıştı. Paranın 41 gazi, 8 dul ve bir yetim arasında paylaştığı belirtilmişti.