HIV enfeksiyonlarında azalma

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04/12/2024

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HIV enfeksiyonlarında azalma

Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında HIV enfeksiyonlarında yüzde 26 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’un, Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde, Bakanlık Genel Müdürü Hristina Yannaki tarafından okunan açıklamasına yer verdi.  

Habere göre Sağlık Bakanı Damianos açıklamasında, 2023’te Güney Kıbrıs’ta HIV enfeksiyonlarında düşüş kaydedildiğini ifade etti.

Damianos açıklamasında ayrıca 2022’de 218; 2013 yılında ise 162 yeni vakanın saptandığını ve vakalarda yüzde 26 düşüş görüldüğünü belirtti.

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TAGS: HIV enfeksiyonlarında azalma
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