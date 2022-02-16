HIV taşıyan kadın kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

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16/02/2022

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HIV taşıyan kadın kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

ABD'de bilim insanları, HIV taşıyan bir kadının, virüse dirençli bir donörden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Araştırmacılar, kadının, kök hücre nakli tekniği kullanılarak HIV'i atlatan 3'üncü kişi olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

New York Times'ın haberine göre, melez olduğu açıklanan kadının tedavisinde göbek kordonu kanı kullanıldı.

Tedavide yer alan doktorlardan Koen van Besien, ABD'de bu yöntemle yılda 50 kişinin tedavi edilebileceğini söyledi.

Dr. Koen van Besien, "Kısmen uyumlu göbek kordon kanı greftlerini kullanma yeteneği, bu tür hastalar için uygun donör bulma olasılığını büyük ölçüde artırıyor." dedi.

Göbek kordonu kök hücreleri, kemik iliği hücreleri kadar yakın eşleşmeye ihtiyaç duymuyor.

Tedavi uygulanan söz konusu kadına 2013 yılında HIV, ondan 4 yıl sonra ise lösemi teşhisi konulmuştu. 

16/02/2022 08:54
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TAGS: HIV, kök hücre nakli, haber, sağlık
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