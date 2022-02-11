HIV’in Keşifçisi Nobel Tıp Ödülü Sahibi Fransız Virolog hayatını kaybetti

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11/02/2022

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HIV’in Keşifçisi Nobel Tıp Ödülü Sahibi Fransız Virolog hayatını kaybetti

AİDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında yaşamını yitirdi.

8 Şubat’ta Paris’e yakın Neuilly-Sur-Seine kentindeki Amerikan Hastanesinde hayatını kaybeden Montagnier’nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Luc Montagnier, Françoise Barre-Sinoussi ile birlikte 1983’te AİDS’e neden olan virüs HIV’i keşfettikleri araştırma sayesinde 2008’de beraber Nobel Tıp ödülüne layık görülmüştü.

Fransa’da 1972'den 2000'e kadar Pasteur Enstitüsü Viral Onkoloji Birimi'ni yöneten Montagnier, ülkedeki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) Fahri Araştırma Direktörlüğü yapmıştı.

 

11/02/2022 10:43
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TAGS: HIV’in Keşifçisi Nobel Tıp Ödülü
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