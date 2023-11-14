Hiyerarşi Hıyararşiye, yüce de cüceye dönmesin

Dün yine meclisi izliyorum.

Yüzüm kızardı, utandım. Herkes izliyor mu diye endişe ettim.

Korku filmini bir gözünüz kapalı ya da koltuğun yastığını yüzünüze kapatıp ara ara açıp bakarsınız ya, aynen öyle izledim.

Meclis Başkanı kendi ile ilgili iddialarla ilgili kendini aklama mekanizmasını çalıştırmıyor bir türlü. Çok mu zor üç kuruşluk benzin ile ilgili denetçi bir kurumu çağırıp evrakları teslim etmek? Soranlara da ‘Denetliyorlar efendim. Hırsızlık yapan varsa hesabını verecek’ deme lüksünü verir hiçbir şey olmasa. Ondan öte devlet kurumlarının birbiri ile koordineli bir şekilde çalıştığı ve hesap verebilirliğin üst düzeyde olduğu imajını vermez miydi böyle bir hareket?

İllaki bir şey alınacaksa, koruma yerine danışman almak lazımmış diyorum bazen.

İzlemediyseniz sahneyi hayal edin.

Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Ana Muhalefet Başkanı’nın söylediklerine ‘süper yalan’ diyor, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanı’nın söylediklerine ‘yalan’ diyor, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Meclis Başkanı’nın tek ayağının üstünde bir sürü yalan söylediğini ifade ediyor.

Filmin ortasında ateşli bir sevişme sahnesine denk gelen ve çocuklar izlemesin diye panik içinde kumandayı arayan baba gibi hissettim kendimi. Olacak iş değil.

İngiltere Parlamentosu’nda bir başka vekile yalancı dediği o günkü parlamento çalışmalarından atılan Milletvekili George Galloway’in, çantasını toplayıp Meclis Başkanı’nın talimatıyla sessizce terk ettiğini dün gibi hatırlıyorum.

Mecliste yalan söylemenin suç olması gerektiği ve en ağırından cezalandırılması gerektiğini düşünürüm ama diğer taraftan koltuklar iyice boş, cezaevi daha da dolu olacağından bu fikrimden vazgeçiyorum.

Gelelim idareye.

Meclis ita amiri yükünü bir Meclis Başkanı neden omuzlarına alır anlamam. O kadar temsil görevi, ziyaret, kabul işi varken bir de tek tek fatura incelemek, çek imzalamayı bir meclis Başkanı neden tercih eder?

Zorlu Töre bununla ilgili Teberrüken Uluçay örneğini gösterdi. Zaten bu hareketiyle ilgili CTP sıralarında çok ses çıkmamasının nedeni de Teberrüken Uluçay’ın de bu teamüle uymadığıdır. Ben de iki yanlışın bir doğru etmediğini ve Teberrüken Uluçay’ın da doğru yapmadığını söylüyorum.

Eski köye yeni adetlere gerek yok. Ya da Seksenler dizisindeki Fehmi Baba rolünü oynayan rahmetli Rasim Öztekin’in dediği gibi ‘icat çıkarmayın’

Sadece ita amirliği ile kalınmıyor.

Bütün yetkileri olması gereken yerden alıp, olmaması gereken yerlere dağıtırsanız, şoförün müdüre fırça attığı, müdürün müsteşarı takmadığı, kimin elinin kimin cebine olduğu pek net olmayan, hiyerarşinin Hıyararşiye döndüğü bir meclis idaresi yaratırsınız.

Bu da Meclis Genel Kurulu içerisindeki laçkalık, kalite düşüklüğünü, seviye ve disiplin sorununu getirir ki bunları yazmaktan yoruldum.

Kimisi telefona konuşur, kimisi kendini Siriza eski lideri Çipras sandığı için kravat takmaz, kimisi soru soracağına korsan basın toplantısı yapar, kimisi de vekil değil de hala izleyici olduğunu düşünerek tek satır bir şey okumadan gelir.

Hiyerarşi Hıyararşiye, en yücesi de cüceye dönmesine ramak kaldı, kendinize gelin lütfen.

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