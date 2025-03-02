Hız, Alkollü Sürüş ve Ruhsatsız Araç Kullanımı Öne Çıkan Trafik Suçları Oldu

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 38 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 42 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Rapor Edilen Trafik Suçları öyle;

“153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si koruyucu başlıksız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması ve 1’i A İşletme izinsiz araç kullanmak, 1’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek ve 112’si diğer trafik suçlarından”