Hız yapan araçtan uyuşturucu çıktı, 5 kişi tutuklandı

Bugün saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy Mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında, sürat limitini aştığı gerekçesiyle durdurulan araç sürücüsü I.S.(E-25)’nin şüpheli hareketleri üzerine, aracında yapılan aramada; hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan bir adet öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan N.S. (K-25), L.K. (K-26), N.K. (K-24) ve V.T. (E-24) tutuklandı.