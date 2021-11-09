Hızal: Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyaset yapılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak ülkemizde milletvekilliğinin iki dönemle sınırlandırılması gerektiğini kaydetti.

Hızal, “Milletvekilliği meslek olmaktan çıkarılmalı. ‘Z kuşağı’ bizden daha yeteneklidir ve önlerini açacak ortamlar yaratılmalı. Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyaset yapılmalı” diye konuştu.

Dr. Halil Hızal, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Seçilenler, partilerin vekilleri olsa da milletin vekilidir”

Hükümet programı ve erken seçim tarihi konusuna değinen Hızal, mecliste oluşturulacak Ad-Hoc komitede karma oyun kaldırılmasının görüşüleceğini, karma oyun hem olumlu hem olumsuz yanlarının olduğunu kaydetti.

Son seçimde yüzde 23 karma oy kullandığını ama bir kısım oyun geçersiz sayıldığını ifade eden Halil Hızal, bu sistemde bazı vekillerin başka partilerle işbirliği yapıldığının görüldüğünü, bunun da hoş olmadığını söyledi.

Bir kısım vatandaşın, farklı partilerden iyi vekiller seçme, meclise daha iyi vekiller göndermek için karma oy kullandığı iddiasında olduğuna değinen Hızal, “Sonuçta seçilenler, partilerin vekilleri olsa da milletin vekilidir” dedi.

“Karma oy sistemi, lider sultasını yıkar”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini savunan Hızal, “Demokraside olan karma oy sistemi, lider sultasını yıkar” dedi.

Ülkemizde milletvekilliğinin iki dönemle sınırlandırılması gerektiğini belirten Hızal, “Siyaset meslek olmaktan çıkarılmalı. 'Z kuşağı' bizden daha yeteneklidir ve önlerini açacak ortamlar yaratılmalı. Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyaset yapılmalı” diye konuştu.

“Koalisyonlar daha geniş bir toplumu kucaklar”

“İstikrar yok” denilerek parlamenter sistemin değiştirilmek ve başkanlık sistemine geçilmek istendiğine vurgu yapan Hızal, dünyada çok başarılı koalisyonlar, çok başarısız tek partinin olduğu hükümetler olduğunu söyledi.

Türkiye’de de yıllardır tek partinin iktidarda olduğuna, üstelik başkanlık sistemine de geçildiğine ama beklenen başarının gelmediğine işaret eden Halil Hızal, “Örneğin Almanya koalisyonlarla çok başarılı oldu. Koalisyonlar daha geniş bir toplumu kucaklar” şeklinde konuştu.

“Seçim barajı daha da düşürülmeli”

Seçim barajının yükseltilmesini isteyen çevreler olduğunu belirten Hızal, tam tersine seçim barajının yüzde bir veya ikiye düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Hızal, “Her kesimden farklı görüşlere sahip kişiler meclise girebilmeli. Demokrasi içselleştirilmeli ve demokrasiden korkulmamalı. Padişahlık sisteminden geldiğimiz için kurtarıcıya ihtiyaç duyuyoruz. En son kurtarıcı Atatürk’tür ardından Churchildir. Son dönemde başka kurtarıcı gelmedi” dedi.

“Kişisel çıkarlardan dolayı sorun yaratılıyor”

Azınlık hükümetinin neden başarısızı olduğuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Hızal, azınlık hükümetinde kişisel hesaplar ön plana çıktığı için başarı sağlanamadığını, çok başarısız 11 ay geçirildiğini kaydetti.

Hızal, “Koalisyonlarda toplumsal mı kişisel mi düşünülüyor? Toplumsal düşünen kişiler, hükümetin ve meclisin çalışması için uğraşır. Kişisel çıkarlardan dolayı hükümet içinde sorun yaratılıyor” diye konuştu.

“1974’ten sonra gelen kuşak en kötü kuşaktır”

Kıbrıs’tan Osmanlı İmparatorluğu’nun çekilmeye başlamasıyla toplumda 4 kuşak olduğunu anlatan Hızal, “1974-2003 yılları arası dünyadan kopuk yaşadık. 1974’ten sonra gelen kuşak en kötü kuşaktır. Devletin imkânlarından yararlandılar, erken emekli oldular. Haksız kazançlar elde edildi. Devletin imkanları belli. ‘Z kuşağı’ emekli olamayacak. Yurt dışlında eğitim görenler ülkeye geri dönemeyecekler. Yurt dışında iyi yetişen çocuklara buraya gelmek istemeyecek. Bize göre çok daha iyi bir eğitim aldılar. Avrupa’da ve Amerika’da eğitim aldılar” dedi.

“Küresel sorunlar var”

Güney Kıbrıs’ta da gençlerin mutsuz olduğuyla ilgili Rum gazetelerinde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Hızal, şöyle konuştu:

“2004 yılında kadar dünyada yaratılan gayrı safi hâsıla 43 trilyon dolar iken, sadece 2019’da 80 trilyon dolardan fazla. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletleri sosyal demokratlar yönetmişti, ardından petrol kriziyle sistem değişmeye başladı. Kapitalizmin etkisiyle kamuyu küçülttüler. İşçilerin hakları budandı. Sermaye için daha hızlı büyüme ve tüketim desteklendi. Gelir adaletsizliği arttı. Bizdeki 20 milyar TL gayrı safi milli hasılanın yüzde 7’sini alır. Bu kişilerin yıllık kazancı 2-3 bin dolar. Kongo ile Angola seviyesinde yaşıyorlar. En zenginimiz Yunanistan ve Slovakya seviyesinde yaşıyorlar. Dünya başka bir noktaya doğru everiliyor. Ya kamucu ya da diktatörler çağına geçeceğiz. Sorun küreseldir…”

“Maraş konusunda BM kararları var”

Hükümet programında Kapalı Maraş’ta turizm ofisi açılacağı ile ilgili soruya yanıt veren Hızal, “Maraş konusunda BM kararları var. En fazla gelişme sağladığımız dönem uluslararası sisteme geçilmek istendiği Annan Planı dönemidir. Dünyadan kopuk yaşayamayız. Teslimiyetçi olmayalım ancak uluslararası hukukun dışına çıkmayalım” dedi.

“Grip aşısı bu yıl da gelmedi”

Grip aşısı ve çocuk aşılarıyla ilgili sıkıntısı olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Hızal, “Grip aşısı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gelmedi. Grip, koronavirüs karmaşası yaşanacak, bu nedenle grip aşısı büyük önem taşıyor, bu aşıların gelmesi ve yapılması gerekiyordu. Covid-19’la ilgili aşılamada yüzde 80 oranına gelemedik. Sinovak aşısı olanlar 3 ay sonra aşısız sayılır, aşı olsunlar” diye konuştu.

Hızal, pandeminin başladığı dönemde diğer çocuk aşılarında sıkıntı yaşandığını ancak daha sonra aşıların geldiğini, şu an için sıkıntı olmadığını söyledi.

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09/11/2021 17:01