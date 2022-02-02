Hızal: Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı!

TDP Genel Sekreteri Dr.Halil Hızal, TDP Genel Sekreterliği'nden istifa ettiğini açıkladı. Hızal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyaset hayatımı bu andan itibaren sonlandırıyorum. Daha yaşanası bir ülke hayal ettim olmadı" ifadelerini kullandı.

Hızal'ın açıklaması şöyle:

3 yıldır devam eden TDP Genel Sekreterliğinden istifa ettim.

Siyaset hayatımı bu andan itibaren sonlandırıyorum.

Doğruları söylemeye çalıştım.

Daha yaşanası bir ülke hayal ettim.

Olmadı.

Başaramadım.

Üzgün ve kırgın değilim.

Bundan sonra en iyi bildiğim mesleğimi yapmaya devam edeceğim.

Ertelediğim dünya turuna gideceğim.

İnsan yolculuktur.

Hoşçakalın.

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02/02/2022 12:10