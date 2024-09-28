Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldü İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Beyrut’a düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Hamas ise saldırıyı "korkakça bir terörist eylem olarak nitelendirdi. Bombardımanda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan'ın da öldüğü duyuruldu. İran'ın dini lideri Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yüksek güvenlikli bir yere götürüldü. Öte yandan Irak'ta üç günlük yas ilan edilirken, İsrail'de bin kişiden büyük kalabalıkların toplanması yasaklandı.

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