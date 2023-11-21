Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı evi füzeyle vurduğunu duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bugün Al Mayadeen TV bünyesinde çalışan 2 gazeteciyi öldürmesine karşılık El- Manara yerleşim birimi yakınlarındaki bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının iki güdümlü füze ile gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.