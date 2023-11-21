Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı evi füzeyle vurduğunu duyurdu

Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnanlı iki gazeteciyi öldürmesine karşılık İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evi güdümlü füzelerle vurduğu bildirildi.

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21/11/2023

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Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı evi füzeyle vurduğunu duyurdu


Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bugün Al Mayadeen TV bünyesinde çalışan 2 gazeteciyi öldürmesine karşılık El- Manara yerleşim birimi yakınlarındaki bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının iki güdümlü füze ile gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

21/11/2023 16:27
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TAGS: Hizbullah, İsrail
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