Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı evi füzeyle vurduğunu duyurdu
Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnanlı iki gazeteciyi öldürmesine karşılık İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evi güdümlü füzelerle vurduğu bildirildi.
21/11/2023
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in bugün Al Mayadeen TV bünyesinde çalışan 2 gazeteciyi öldürmesine karşılık El- Manara yerleşim birimi yakınlarındaki bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırının iki güdümlü füze ile gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.