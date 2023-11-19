Hizbullah, İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 7 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise İsrail’e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya ve Merc askeri noktalarını vurduğunu bildirdi.

İsrail saldırılara karşılık verdi

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail’in, Lübnan’ın sınır bölgesinde yer alan Ramya, Ayta eş-Şaab, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Lebveniye beldelerinin çevresini ağır topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail’in yine sınır bölgesinde yer alan Lübnan’a ait Kefr Kella beldesinin çevresine beyaz fosfor bombası attığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

Hizbullah, çatışmaların başladığı günden beri 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail’e ait 40’tan fazla askeri noktaya, farklı yerlerden saldırılar düzenliyor.

İsrail ise Hizbullah’ın eylemlerine, savaş uçakları ve İHA ile düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yanıt veriyor.