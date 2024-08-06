Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü İHA'larla vurduğunu bildirdi
06/08/2024
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.06/08/2024 09:36