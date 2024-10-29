Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.

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29/10/2024

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

29/10/2024 11:49
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TAGS: Hizbullah
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