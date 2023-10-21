Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

ads ads ads ads
21/10/2023

ads
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki düşman Siyonist askerlerinin bulunduğu birliğe güdümlü füzelerle saldırı düzenlendi." ifadeleri yer aldı.

Saldırının dün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamayla İsrail askerlerinden yaralılar olduğuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı

İsrail ordusu sözcülüğünden bu sabah yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Hizbullah'ın saldırısına karşılık örgütün askeri hedeflerini vurduğu bildirilmişti. Açıklamada, İsrail'in bu kez hedefinde, operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi olduğu belirtilmişti.

21/10/2023 10:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.