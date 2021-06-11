Hızla Ortadoğu Ülkesi Oluyoruz; Seyreden Seyredene

Devlet, üreticinin elinde kalan sütün işlenmesi, imalatçının elinde kalan hellimin tüketilmesi için 3 milyon TL’lik alım yaptı. Buraya kadar her şey normal. Neden alındı hellim? “İhtiyaçlı ailelere dağıtılması için. Kim bilir ihtiyaçlı aileleri?

Devlet bilmez. Muhtarlar bilir mi? Köyündeki, mahallesindeki herkesi muhtar tanır değil mi? Muhtarları da aşağıladı bu hükümet. UBP örgüt başkanlarına gönderildi hellimler. Fakiri, fukarayı en iyi UBP’li örgüt başkanları bilir. Neden? Fakirliğin sahibi onlar

Böylesine pervasız, böylesine rahat, böylesine aşağılayıcı. İktidar partisinin görevi fakirliği ortadan kaldırmak. Bizi hızla bir Ortadoğu ülkesine çeviriyorlar. Uygulanan yöntemler bunlar. Adam kayırma, torpil, kamu kaynağını yandaşa peşkeş…

UBP’de bitmeyen bir iktidar hırsı ve iktidar kavgası var. Herkes kendini başkan, başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı görüyor. Şu anda makam tutanların hesabı da bu yönde. Hepsi halkın üzerinde, hepsi çok önemli kişiler. YDP ve DP’ye de göz yumuluyor

YDP de DP de başka köşelerde başka işler peşinde. Sıkıştıkları noktada, “UBP’yi tehdit” ediyorlar. Başbakan Ersan Saner de, “hükümetin yüzü suyu hürmetine, iktidarda kalma adına” bu tehditlere boyun eğiyor. Hepimizi iki paralık ettiler…

Kamu İş Serbest Liman’da grev yaptı. Neden? Orası bir devlet dairesi. Kamunun malı. Ama üzerinde YDP kavgası var. Erhan Arıklı- Bertan Zaroğlu kavgasında kamu kurumları üzerinde de bir iktidar kavgası var. Böyle pervasız, böylesine rahat

Kazayı hatırladınız değil mi? Lüks bir araç, önüne çıkan her şeyi devirdi, araç pert, ne direk kaldı, ne tabela… Aracın sahibi, aracı süren değilmiş. Zaten ehliyeti de yoktu. Arkadaşının araç. Demiş ki arkadaşı, “Şikayetçi değilim, helal olsun arkadaşıma…”

85 bin TL tutan diğer zararları ise kazayı yapan “şak” diye ödemiş… Serbest kalmayı beklerken, hakim demiş ki, “Polis bir işi mali olarak araştırsın. Bu kadar kolay para nerden geliyor, bir bakılsın…” Yetmez, arkadaşına arabayı bağışlayan da dahil…

Bu ülkenin iktidarı, “kara parayla” dertlenmiyor. Vergi de almıyor. Nasıl olsa, “gönder” dendi mi, Türkiye gönderiyor. Maaş ödedi mi, tamam. Varsın ortalığı, pislik götürsün. Siyasetin kara para karşısında “sus- pus” olduğu bu dönemde, yargıya saygılarımızla

Şimdi görev, poliste. Mali Poliste yani. Kim arkadaş bunlar? Bu zenginleşmenin kaynağı nedir? Para hareketleri nasıl sağlanıyor? Nasıl bu kadar çok para harcayabiliyorlar? Uyuşturucu mu? Sanal para mı? Nedir bu kaynağın nedeni

“Efendim, susun bu konuda da çok para harcarlar. Piyasa öyle ayakta kalır…” Kanıksanan cümle bu. Adaya kaynağı belli olmayan bir para geliyor, herkes de bunun üzerine gidilmemesini istiyor. Hoş, gazeteci söylese ne olacak. Görev adaleti sağlamakla yükümlü olanlarda

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11/06/2021 08:36