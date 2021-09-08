Hızlandırılmış İngilizce Yaz Kursuna Katılan Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

Girne Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi’nin işbirlikleriyle açılan yoğunlaştırılmış İngilizce Yaz Kursuna katılan kursiyerler, gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı.

Haftalık 40 saatlik bir programla Temmuz-Ağustos ayları içerisinde düzenlenen ve Uluslararası Final Üniversitesi’nde yapılan hızlandırılmış genel İngilizce kursunun sertifika töreninde, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan konuşma yaptı.

GÜNGÖRDÜ: “ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, üniversitelerin kent yaşamında önemine dikkat çekerek, Girne’de 102 ülkeden yabancı öğrenci bulunduğunu, bu gençlerin de kent yaşamının içerisinde olduğunu söyledi.

Güngördü, yabancı dil öğrenmenin, özellikle de hemen hemen herkesin anlayabileceği İngilizce konuşabilmenin gerekliliğini anımsatarak, değerli zamanlarını ayırıp, gelişimleri için kursa katılan herkesi tebrik etti.

Güngördü, kursların düzenlenmesinde emeği geçen Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi personeline, Uluslararası Final Üniversitesi yönetimi, rektörü ve değerli eğitimcilere teşekkür ederek, üniversite ile işbirliklerinin devam etmesini diledi ve üniversitelerin topluma sağlayacağı fayda için işbirliklerini önemsediklerini kaydetti.

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08/09/2021 15:17