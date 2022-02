Hızlı kilo verme sağlığı tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, çok hızlı kilo kaybı vadeden beslenme modellerinin ve zayıflattığı öne sürülen hapların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Aydan Ercan, kilolu olma halinin estetik kaygılarla birleştiğinde bireylerin bilimsel gerçekliği olmayan uygulamalara yönelebildiğini vurguladı.

Obezite ve şişmanlığın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaygınlaştığını söyleyen Ercan, bazı sektörlerin bu durumu suistimal ettiğine dikkati çekti.Ercan, kilo fazlası olan kişilerin zayıflamak uğruna faydadan çok zararı olan beslenme modellerine yönelebildiğini anlattı.

''5 yılda alınan kilo 5 günde kaybedilemez''

Obezitenin hastalıklara zemin hazırladığı için tüm dünyada önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Ercan, "Piyasa da bunu çok güzel kullanıyor. Beslenme pastası o kadar kocaman ki bunu bir gelir kaynağına çevirebiliyorlar. Özellikle bazı etiketler izleyici ve tüketiciler için önemli olabiliyor. Bir ağırlık kazanımı ne kadar sürede olduysa aslında o kadar süre de kaybetmek gerekiyor. Yıllarca biriktirilen kilolar hemen verilemez, 5 yılda alınan kilo 5 günde kaybedilemez. Bu, insan doğasına ve canlılığına aykırı bir durum" ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı olan şeyler zararlı olur"

Ercan, hızlı kilo verdirdiği öne sürülen beslenme modelleri ve hapların insan sağlığına zararı olduğunu belirtti.

Çok hızlı değişimler vadeden şeylerin güvenilir olamayacağını vurgulayan Ercan, şunları söyledi:

"Biz buna beslenme dolandırıcılığı adını veriyoruz. Yurt dışında yasal olarak karşılığı var, umarım bizde de çok yakın zamanda yasal hale gelecek. Beslenme dolandırıcılığı kişilere faydadan çok zarar getiriyor. Bilimsel kanıtlara dayalı değil, kişinin kendi deneyimlerinden yola çıkarak aktardığı bir takım verileri içeriyor. İnsanlara en doğru bilgiyi başta diyetisyen ve sağlık çalışanları verecektir. Bugün her sağlık kuruluşunda mutlaka bir diyetisyen bulunuyor. İnsanlar korkmadan, çekinmeden gidip bilgi alabilirler. Kilo verdirdiğini iddia eden hap ve benzeri şeylerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Çünkü hiçbir bilimsel kanıtı yok. Çok hızlı olan şeyler zararlı olur. Uzman kontrolünde dengeli ve zamana yayılmış şekilde kilomuzu verelim. Ne kendi hayatımızı riske atalım ne de sevdiklerimizi üzelim."

Dengeli beslenme ve egzersiz tavsiyesi

Prof. Dr. Ercan, dengeli beslenme ve egzersizle kilo kontrolünün mümkün olduğunu söyledi.

Beslenmede renklilik, çeşitlilik ve her gruptan gıdanın tercih edilmesi gerektiğini anlatan Ercan, "Vücut yararına kullanılacak tüm besin öğelerini içeren besinlerden oluşan diyete son dönemde moda olan fonksiyonel beslenme deniyor. Cevizden ekmeğe, sütten ete kadar her tür besin burada mevcut ancak ihtiyaç duyulduğu kadar. Bu besinleri avuç avuç değil dengeli ve düzenli şekilde tüketmeliyiz. Ülkemiz bu açıdan şanslı, her çeşit yiyecek rahatlıkla bulunabiliyor" diye konuştu.

06/02/2022 13:04