Hızlı uzayan saçların sırrı!

Çoğu kadının ortak derdi yavaş uzayan saçların nedeni farkında olmadan yaptığımız hatalarda yatıyor. Zaman zaman ortaya çıkan belirli ürünlerin etkili olduğu inancı aksine bunun nedeni farklı bir yöntemde yatıyor. Eğer kellik sorunu yaşamıyorsanız ve dip boyanız geliyorsa bu, aslında saçlarınızın uzadığını gösterir. Bu noktada sorun farklı bir yerde yatmaktadır.

Bazı kadınların saçları beline kadar uzuyorken diğerlerimiz neden saçlarını omuz hizasının altında uzatamıyor? İşte bunun cevabını saç uzmanı Chris Wenzel veriyor...

SAÇLAR NEDEN UZAMAZ?

Eğer medikal bir sorununuz yoksa saçlarınızın uzamıyor olması pek de ihtimal dahilinde değildir. Özellikle saçınızı boyatan biriyseniz ve birkaç ayda bir dip boya yaptırmak zorunda kalıyorsanız bu aslında saçlarınızın uzadığını gösterir. Peki diplerden birkaç santim uzayan saçlar neden uçlardan da birkaç santim uzamaz? Ve saçları beline kadar uzun olanlar neyi farklı yapıyorlar?

SAÇLARIN UZAMAMASININ ARDINDAKİ EN BÜYÜK NEDEN

Saçlarınızın uç kısımları, aslında en yıpranmış ve zarar gören kısımlarıdır. Siz saçınız uzamıyor diye düşünebilirsiniz ancak burada asıl olan yıpranmış ve kırılan saçların sürekli kopmasıdır. Bu durum ise saçınızın hiç uzamadığı izlenimini verir. Ancak saçlarınız uzarken uçlarından kopan kısımları saçınızın boyunu kısaltmaktadır. Bu kırık kısımlar o kadar yıpranmıştır ki koptuğunda döküldüklerini bile görmeyiz. Birçok kişi de bu nedenle saçının uzamadığını düşünme hatasına düşer.

Her bireyin saçının doğal bir uzunluğu vardır ancak bu uzunluğu belirlemek bizim elimizdedir. Chris Wenzel saçınızın doğal uzunluğunu nasıl uzatabileceğinize dair en etkili ipuçlarını anlatıyor.

SAÇ YAĞI KULLANIN

Saçlarınızın uçlarına yağ sürmek harika bir yöntemdir çünkü uçlardaki kaybolan nemin hapsolmasını sağlar. Su ve yağ karışmadığı için uçlardaki nem orada kilitli kalacaktır.

SAÇ UÇLARININ BAKIMI

Saç uçlarımızın kırılmasını önlemek için önemli olan bir diğer adım sadece saç uçları olarak değerlendirmemekten geçer. Saç uçlarımız da bir dönem saç diplerimizdi ancak ardından uzayarak uçlarımız haline geldi. Bu nedenle saç diplerinize nasıl davrandığınız saç uçlarınızın da nasıl görüneceğini büyük oranda etkilemektedir. Saçların dipleri kadar orta kısımlarının bakımı da önemlidir. Eğer saçlarınızı diplerden çıktıkları andan itibaren koruyabilirseniz bu saçlar uç olduğunda hala sağlıklı kalabilirler. Saçlarınızı diplerden itibaren sağlıklı tutmak için ise uzman şöyle bir rutin öneriyor;

Bu iki malzeme ile uygulayacağınız yöntem sayesinde saçınızın kısa bir sürede uzadığını görecek ve daha güçlü, parlak olduklarının da farkına varacaksınız.

MUCİZE SAÇ UZATAN YÖNTEM

Saçlarınızın kısa sürede uzaması için ilk önce diplerinize bakım yapmanız gerekiyor. Bunun için doğru şampuan ve saç kremini seçmelisiniz. İhtiyacınıza uygun olarak sizin için en uygun ürünü belirleyebilirsiniz.

Saçınızın orda kısımları için ise durulanmayan bir saç kremi kullanmanız büyük önem taşıyor. Duşta uyguladığınız saç kreminin üzerine tekrar durulanmayan saç kremi kullanmak kulağa saçma gelebilir ancak duşta uyguladığınız saç kremi duştan çıkıtığınız andan itibaren saçta yarattığı etkiyi kaybetmeye ve saç telleri nemini yitirmeye başlar. Bu nedenle durulanmayan bir saç kremi kullanımı da büyük önem taşır.

Saç uçları için ise yağlar muhteşem bir seçim olacaktır. Çünkü bu alan en eski saçınızdır ve en çok yıpranan alandır.

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28/12/2022 22:32