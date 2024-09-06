Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler, öğretmenlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitimler, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

32 farklı alanda sunulan eğitim programları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve sınıflarında daha etkin öğrenme ortamları yaratılması amacıyla alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından verilen eğitimler, 13 Eylül'de tamamlanacak.